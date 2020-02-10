Учёные заявили о связи между расстройствами психики и использованием смартфонов

Исследователи решили проверить, как на здоровье детей и подростков может влиять использование смартфонов и любовь к соцсетям. Стоит отметить, что учёных не интересовало пристрастие к онлайн-играм. Они анализировали только указанные выше аспекты.

Исследователи провели обзор ранних работ и пришли к выводу, что чрезмерное использование смартфонов и социальных сетей приводит к росту количества психических расстройств и суицидальности среди подростков. Учёные обнаружили зависимость между количеством экранного времени и развитием расстройств. Наиболее подвержены проблемам оказались девушки.

Учёные отметили, что соцсети могут негативно влиять на самооценку подростков, а зависимость от смартфонов приводит к сокращению сна.