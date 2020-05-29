Учёные заявили о связи всех массовых вымираний на Земле с глобальным потеплением

Ордовикско-силурийское вымирание считается в науке первым массовыми вымиранием на планете. Оно произошло примерно 450–443 миллиона лет назад. За ним следовали девонское, пермское, триасовое и мел-палеогеновое вымирания. Учёные уже пришли к консенсусу о том, что эти четыре события были связаны с глобальным потеплением. Теперь же появились доказательства связи и первого вымирания с изменением климата.

Учёные изучили отложения в Добс-Линн на юге Шотландии. Анализ показал, что во время ордовикско-силурийского вымирания происходили извержения вулканов, сопровождающиеся выбросами парниковых газов. Всё это привело к снижению содержания кислорода в океанах и смерти живых организмов.

Поэтому исследователи теперь считают, что все пять массовых вымираний были связаны с глобальным потеплением.