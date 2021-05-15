Учёные заявили о возможности людей развить способность как у дельфинов

Идея о том, что у человека может быть способность к эхолокации не нова. В новом исследовании доказывается, что люди могут использовать этот навык, чтобы определять форму различных объектов. Участники эксперимента смогли распознавать объекты, только воспринимая отражённые от них звуки.

Добровольцы должны были идентифицировать два цилиндра разной формы. Они не могли увидеть объекты, но они могли издать высокочастотный звук с помощью специального устройства. Затем они слушали отражённый звук через наушники и пытались отгадать, какой цилиндр скрыт.

Люди смогли определять цилиндры, но только при условии, что те вращались. Когда объекты не двигались, ничего не удавалось.