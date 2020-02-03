Учёные заявили о заниженном числе заболевших китайским коронавирусом

На сегодня число заразившихся коронавирусом превысило 17,4 тысячи человек. По официальным данным, по крайней мере. Однако в статье, опубликованной в журнале The Lancet, говорится, что только в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии, к 25 января число заболевших должно было составить 75 815 человек. Учёные пришли к такому выводу, построив статистическую модель.

В качестве исходных данных они использовали информацию о количестве инфицирований из отчётов Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Также исследователи учитывали данные о перемещениях людей в 300 городах материкового Китая, информацию о бронировании авиабилетов и влияние карантинного режима.

Учёные считают, что такое большое расхождение — в десять раз — между официальными данными и результатами моделирования обусловлено несколькими факторами. Во-первых, стоит учитывать длительность инкубационного периода, во-вторых, время, необходимое для диагностики вируса. Поэтому не исключено, что очаги эпидемии уже разрастаются во многих крупных городах.