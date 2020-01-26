Учёные заявили о заразности рака

Новая гипотеза не согласуется с консенсусом научного сообщества на данную тему. Однако исследователи считают, что заразность некоторых неинфекционных заболеваний, в том числе рака, может быть обусловлена передачей микробиома от человека к человеку. Она может происходить, например, при контакте или нахождении в одном помещении.

Свой вывод учёные основывают на анализе микрофлоры кишечников супругов, во время которого были обнаружены некоторые сходства. Кроме того, исследователи сравнили микробиом больных людей с микробиомом здоровых и увидели существенную разницу. Учёные выдвинули предположение, что изменённый микробиом, в свою очередь, может влиять на тело. Так перенос кишечных микроорганизмов от больной мыши к другой вызвал у последней ожирение.

Стоит отметить, что эта гипотеза достаточно спорная и пока ничем не подтверждена. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет рак как «неинфекционное» заболевание. Авторам идеи предстоит сначала найти весомое доказательство, прежде чем гипотезу можно будет воспринимать всерьёз.