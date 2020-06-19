Учёные заявили о зарождении нового континента на Земле

Кратко об исследовании пишет издание «РИА Новости». Считается, что континентальная кора наращивается на границах океанов и континентов, в тех местах, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. Они смешиваются с материалом основания континентальных плит, и возникает гранитная магма. Она далее поднимается и формирует верхний слой континентов.

Однако учёные обнаружили, что гранитная магма может образовываться не только в вышеуказанных зонах, но и в центре океанов. Именно так могут зарождаться новые континенты.

Учёные пришли к выводу, что породы гранитного семейства островов Кергелен в южной части Индийского океана являются «эмбрионом континента». Через миллионы лет он может стать полноценным материком.