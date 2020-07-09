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Учёные рассказали о развитии более «правильной» формы у мозга человека

По сравнению с другими приматами
Известно, что человеческий мозг отличается от мозга животных размерами. Есть свидетельства, что масса этого органа является значимым фактором для эволюции. Теперь учёные из Университета Новой Англии вместе с коллегами из Италии и США заявили, что на многое повлиял и ещё один фактор. Они рассказали о развитии более «правильной» формы у мозга человека.

Исследователи провели масштабный анализ с использованием образцов 3D-реконструкций мозгов приматов. Они сравнили форму органа у различных групп приматов.

Анализ показал, что мозги высших приматов — шимпанзе и человека — характеризуются быстрой эволюцией и большими размерами. У других приматов, например лемуров, развитие данного органа проходило медленнее. Мозг человека также отличается структурой. У него наблюдается обширная реорганизация областей, связанных со сложными функциями: мышлением, языком, социальным поведением. Из-за этого форма мозга человека стала иной, чем у других приматов, в передней части: на тепловой карте видна большая выпуклая префронтальная кора. В то же время мозг, например, бабуинов в большей степени характеризуется изменениями в височной и затылочной областях.

Gabriele Sansalone

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