Учёные заявили об опасности молока для простаты

Как следует из пресс-релиза университета, у мужчин, которые потребляли около 430 граммов молочных продуктов в день (1 ¾ чашки молока), риск развития рака простаты был на 25% выше, чем у тех, кто потреблял только 20,2 грамма молочных продуктов в день. Кроме того, наблюдалось увеличение риска в принципе любого рака. При этом почти не имело значения, какое молоко употребляется, — обезжиренное или нет.

Отмечается также, что риск рака простаты в целом начинает расти после порога в 150 граммов молока в день. Возможным объяснением связи может быть содержание половых гормонов в молоке. До 75% молочных коров беременны, а рак предстательной железы является гормонозависимым раком.