Учёные заявили об опасности молока для простаты

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Учёные заявили об опасности молока для простатыПовышает риск рака
Учёные Университета здоровья Лома Линда (LLUH) провели исследование и заявили, что мужчины, которые употребляют больше молочных продуктов, сталкиваются с более высоким риском рака простаты.
Как следует из пресс-релиза университета, у мужчин, которые потребляли около 430 граммов молочных продуктов в день (1 ¾ чашки молока), риск развития рака простаты был на 25% выше, чем у тех, кто потреблял только 20,2 грамма молочных продуктов в день. Кроме того, наблюдалось увеличение риска в принципе любого рака. При этом почти не имело значения, какое молоко употребляется, — обезжиренное или нет.
Отмечается также, что риск рака простаты в целом начинает расти после порога в 150 граммов молока в день. Возможным объяснением связи может быть содержание половых гормонов в молоке. До 75% молочных коров беременны, а рак предстательной железы является гормонозависимым раком.