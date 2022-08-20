Учёные: здоровый образ жизни чаще ведут научно грамотные люди

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Учёные: здоровый образ жизни чаще ведут научно грамотные людиЭто было ожидаемо
Психологи из Мариборского Университета обнаружили, что чаще всего здоровый образ жизни ведут люди, обладающие научной грамотностью. Они также чаще готовы поставить прививку от COVID-19.
Учёные проанализировали данные по 705 добровольцам. Научную грамотность проверяли, задавая такие вопросы: «Электроны меньше атомов?», «Выберите диету с низким содержанием жиров, насыщенных жиров и холестерина». Также участников проверили на приверженность здоровому образу жизни, склонность к вере в конспирологические теории и намерение пройти вакцинацию от COVID-19.
Оказалось, что доверие к науке и грамотность в вопросах здоровья были положительно связаны с приверженностью к здоровому образу жизни. А научные знания были положительно связаны только с намерением привиться от COVID-19.