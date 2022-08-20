Учёные: здоровый образ жизни чаще ведут научно грамотные люди

Учёные проанализировали данные по 705 добровольцам. Научную грамотность проверяли, задавая такие вопросы: «Электроны меньше атомов?», «Выберите диету с низким содержанием жиров, насыщенных жиров и холестерина». Также участников проверили на приверженность здоровому образу жизни, склонность к вере в конспирологические теории и намерение пройти вакцинацию от COVID-19.

Оказалось, что доверие к науке и грамотность в вопросах здоровья были положительно связаны с приверженностью к здоровому образу жизни. А научные знания были положительно связаны только с намерением привиться от COVID-19.