Учёный: человечество ждёт вымирание

Палеонтолог заявил, что человечество уже скоро ждёт не только сокращение, но и полное исчезновение. Джи в качестве аргументов за свою точку зрения перечисляет отсутствие генетической изменчивости, падение рождаемости, загрязнение и стресс, вызванный жизнью в перенаселённых городах.

Учёный сказал, что наибольшему риску вымирания подвержены виды, которые доминируют на определённых участках среды обитания за счёт других, имеют тенденцию мигрировать в другие места. Люди же населяют более или менее всю планету. А значит мы подвержены высокому вымирания, как бы парадоксально это ни звучало.

Стоит отметить, что это лишь мнение одного палеонтолога.