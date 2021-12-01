Учёный: человечество ждёт вымирание

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Учёный: человечество ждёт вымираниеТому есть несколько причин
Палеонтолог и редактор авторитетного научного журнала Nature Генри Джи (Henry Gee) высказал мнение, что к концу этого столетия мировая человеческая популяция может начать свое неизбежное сокращение. Учёный даже использует слово «вымирание».
Палеонтолог заявил, что человечество уже скоро ждёт не только сокращение, но и полное исчезновение. Джи в качестве аргументов за свою точку зрения перечисляет отсутствие генетической изменчивости, падение рождаемости, загрязнение и стресс, вызванный жизнью в перенаселённых городах.
Учёный сказал, что наибольшему риску вымирания подвержены виды, которые доминируют на определённых участках среды обитания за счёт других, имеют тенденцию мигрировать в другие места. Люди же населяют более или менее всю планету. А значит мы подвержены высокому вымирания, как бы парадоксально это ни звучало.
Стоит отметить, что это лишь мнение одного палеонтолога.
Источник: Futurism