Учёный: через несколько месяцев мы увидим доказательство НЛО

В 2018 году Ави Леб привлёк внимание общественности, заявив будто космический корабль пришельцев может находиться в Солнечной системе. Он сделал такие выводы из аномального поведения Оумуамуа — межзвёздного объекта, который сначала считался кометой, но затем был переклассифицирован как астероид. В прошлом году Леб основал проект «Галилео», целью которого является поиск доказательств существования инопланетных технологий. В рамках проекта создаётся глобальная сеть из небольших телескопов и камер.

Леб утверждает, что летом 2022 года начнёт работать первый телескоп проекта с крыши обсерватории Гарвардского колледжа. Учёные уверен, что это позволит найти неоспоримые доказательства существования пришельцев.