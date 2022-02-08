Учёный: через несколько месяцев мы увидим доказательство НЛО

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Учёный: через несколько месяцев мы увидим доказательство НЛОИсследователь возглавляет проект по поиску внеземной жизни
Скандально известный астрофизик Ави Леб (Avi Loeb) из Гарварда заявил, что через несколько месяцев мы можем увидеть первое доказательство внеземного происхождения НЛО.
В 2018 году Ави Леб привлёк внимание общественности, заявив будто космический корабль пришельцев может находиться в Солнечной системе. Он сделал такие выводы из аномального поведения Оумуамуа — межзвёздного объекта, который сначала считался кометой, но затем был переклассифицирован как астероид. В прошлом году Леб основал проект «Галилео», целью которого является поиск доказательств существования инопланетных технологий. В рамках проекта создаётся глобальная сеть из небольших телескопов и камер.
Леб утверждает, что летом 2022 года начнёт работать первый телескоп проекта с крыши обсерватории Гарвардского колледжа. Учёные уверен, что это позволит найти неоспоримые доказательства существования пришельцев.
Источник: Naked Science