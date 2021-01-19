Учёный доказал, что счастье всё-таки в деньгах

Кратко о работе пишет Naked Science. Учёный провёл с помощью мобильного приложения опрос среди 33 391 участника в возрасте от 18 до 65 лет. Они заполняли короткие опросники в случайно выбранные моменты. Людям задавали вопросы типа: «Как вы себя чувствуете сейчас?», «Насколько вы в целом удовлетворены жизнью?».

Учёный в итоге пришёл к выводу, что ощущение благополучия и счастья у людей лишь укрепляется с ростом дохода. Исследователь попытался объяснить это тем, что чем более богат человек, тем сильнее у него ощущение контроля над жизнью.

Тем не менее, учёный отметил, что «люди, которые отождествляли деньги и успех, были менее счастливы, чем те, кто этого не делал».