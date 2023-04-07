Учёный: доступ в интернет должен стать основным правом человека

По словам учёного, интернет является практической необходимостью для ряда других социально-экономических прав человека. Через интернет, например, можно найти работу, управлять своими финансами и бизнесом, подавать заявки на социальное обеспечение и обучаться.

Учёный призывает государственные органы предоставлять бесплатный доступ в интернет тем, кто не может себе этого позволить, а также провести обучение базовым цифровым навыкам для всех граждан.