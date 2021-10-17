Учёный из Гарварда заявил, что нашу вселенную создали в лаборатории

Лоеб недавно опубликовал в журнале Scientific American статью, в которой утверждает, что Вселенная могла быть получена в лаборатории «развитой технологической цивилизации». Эта идея может объединить религиозные представления о творце со светской идеей квантовой гравитации.

Учёный написал, что поскольку наша вселенная имеет плоскую геометрию с нулевой чистой энергией, развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала бы пространство из ничего посредством квантового туннелирования.

Лоеб опирается на классификацию цивилизаций на основании того, насколько они зависимы от своей родной звезды и какими ресурсами располагают. Высшая цивилизация относится к классу A. Человечество же пока является цивилизацией класса C.

Стоит понимать, что это лишь идея, и по ней нет научного консенсуса.