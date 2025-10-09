Наука и технологии
Опубликовано 09 октября 2025, 20:05
Учёный из РФ открыл новый минерал в железном метеорите Мораско

Крызаит
Международная минералогическая ассоциация утвердила новый минерал — крызаит. Открытие сделали учёные из разных стран, в том числе Тарас Паникоровский из Кольского научного центра РАН.
Минерал нашли в метеорите Мораско, который упал на Землю ещё в III-IV тысячелетии до н. э. Первый обломок метеорита обнаружили немецкие солдаты в 1914 году в северной части польского города Познань. В последующие годы находили крупные фрагменты: 78 кг в 1956 году, 164 кг в 2006 году и 300 кг в 2012 году. Сейчас Мораско считается крупнейшим найденным метеоритом в Польше.

Метеорит состоит в основном из железа (до 91 %) и никеля (около 8 %), с примесями иридия, галлия, германия, кобальта и серы. Также в нём есть пироксены, силикаты и фосфаты, которых нет на Земле.

Формула крызаита — Na₄(MgCr)(PO₄)₃. Он относится к минералам с NASICON-структурой, что делает его хорошим проводником ионов. Учёные отмечают, что крызаит частично теряет натрий при воздействии током в электронном микроскопе.