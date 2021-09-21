Учёный назвал настоящий цвет Солнца

Учёный назвал настоящий цвет СолнцаИ это не жёлтый
Солнце излучает свет во всём диапазоне длин волн (или цветов). Температура его составляет около 5500 градусов Цельсия (или примерно 5780 Кельвинов).
Максимальная длина волны небесного тела в спектре обычно влияет на цвет объекта, который мы видим. К примеру, более холодные звёзды кажутся красными, а более тёплые - синими. У Солнца же это зелёный цвет.
Однако наш глаз воспринимает всё так, что этот небольшой избыток зелёного выглядит как белый (из-за того, что мы видим лишь усреднённый цвет всего спектра). Для того чтобы Солнце было зелёным, оно должно излучать только зелёный свет.
Следовательно, настоящий цвет Солнца - белый. А видим мы его жёлтым обычно из-за того, что атмосфера Земли рассеивает синий свет лучше, чем красный. Этот небольшой дефицит синего света позволяет нам видеть Солнце жёлтого оттенка.