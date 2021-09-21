Учёный назвал настоящий цвет Солнца

Однако наш глаз воспринимает всё так, что этот небольшой избыток зелёного выглядит как белый (из-за того, что мы видим лишь усреднённый цвет всего спектра). Для того чтобы Солнце было зелёным, оно должно излучать только зелёный свет.

Следовательно, настоящий цвет Солнца - белый. А видим мы его жёлтым обычно из-за того, что атмосфера Земли рассеивает синий свет лучше, чем красный. Этот небольшой дефицит синего света позволяет нам видеть Солнце жёлтого оттенка.