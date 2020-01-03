Учёный назвал способ быстрого похудения

Учёный заявил, что для быстрого результата нужно следовать правилу «2+2+4». То есть два дня необходимо совершать кардиотренировки умеренной интенсивности, ещё два дня — силовые тренировки малой интенсивности, а в оставшиеся четыре дня просто правильно питаться. После этого можно сделать трёхдневный перерыв и ничего не предпринимать, а также отказаться от строгих ограничений в питании.

Для кардиотренировок подойдут скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание или езда на велосипеде. Силовые же тренировки необязательно выполнять в зале, можно это делать и в домашних условиях.