Учёный объяснил, что такое пепельный свет в космосе

Впервые о свечении на Венере сообщил в 1643 году итальянский астроном Джованни Риччоли. С тех пор это явление наблюдалось много раз, но его слабый, преходящий и неуловимый характер мешал его серьёзному изучению.

Ещё больше проблем создаёт то, что этот эффект можно увидеть лишь человеческим глазом. Ни один научный инструмент никогда не регистрировал это явление.

Некоторые говорят, что свечение на Венере иллюзорно. Другие предполагают, что его можно объяснить инструментальными дефектами: рассеянием света, оптическими аберрациями, яркостью фона неба, погодой и т. д.