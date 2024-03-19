Учёный объяснил, как работают тесты на IQ

И почему результат этого теста не всегда отражает ваш интеллект

В 1904 году английский психолог Чарльз Спирман обнаружил странную связь между некоторыми умственными способностями. Среди них были решение математических задач, беглость речи, пространственная визуализация и память. Как показывает статистика, существует такое понятие, как «общий интеллект» (g). Но он подразделяется на два типа.