Учёный объяснил, как работают тесты на IQ

Учёный объяснил, как работают тесты на IQИ почему результат этого теста не всегда отражает ваш интеллект
Первый тип общего интеллекта — гибкий интеллект (gf). Он не зависит от формального образования и больше ориентирован на решение абстрактных задач. Второй тип — кристаллизованный интеллект (gc). Он больше связан с приобретённым опытом, общей эрудицией и словарным запасом.
По мнению учёных, gf достигает максимума примерно в возрасте 20 лет, а затем снижается, в то время как gc остается стабильным или улучшается с возрастом. Также известно, что общий интеллект передаётся по наследству.
Оценить общий интеллект (g) можно при помощи тестов на коэффициент интеллекта (IQ). Существует множество видов тестов IQ, фокусирующихся на различных когнитивных способностях. Однако все они основываются на том факте, что если вы хорошо справляетесь с одним видом умственных задач, то, скорее всего, хорошо справитесь и с другими.
Да, IQ измеряет один из аспектов нашего мозга. Но есть и другие виды интеллекта: эмоциональный интеллект, рациональное мышление. Они позволяют человеку выносить правильные суждения и принимать решения. При этом многие люди с высоким IQ успешны, но не все из них способны вести себя разумно, рационально и делать правильный выбор в жизни.