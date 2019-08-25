Учёный объяснил, почему искусственный интеллект никогда не начнёт войну против человечества

На эту тему учёный общался с изданием «Научная Россия». Его спросили, что случится с человеком, если он передаст искусственному интеллекту большинство задач. Эксперт уверен, что между технологическим «умом» и человеческим может быть достигнут симбиоз. Бояться же того, что искусственный интеллект вдруг «решит» поработить человечество, не стоит. У него совсем другая перспектива во времени, и соответственно решать ему захочется более масштабные задачи, чем порабощение существ с ограниченным сроком жизни. По мнению учёного, искусственному интеллекту может быть интересно то, что происходит «со звёздами, с галактиками, откуда всё это взялось и куда оно идёт».

Стоит отметить, что эксперт, с которым беседовали журналисты, является главным исследователем в проекте iPavlov по созданию нейроморфного искусственного интеллекта.