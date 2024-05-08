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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 15:00
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Учёный объяснил, почему кошки трясут задними конечностями перед тем, как наброситься на добычу

Есть несколько возможных причин
Кошки часто перед прыжком на добычу начинают трясти попой. Но почему это делают?
Учёный объяснил, почему кошки трясут задними конечностями перед тем, как наброситься на добычу
© Live Science

Учёные пока не могут точно объяснить подобное странное поведение кошек. Причём то же самое встречается у тигров и львов. Домашние кошки унаследовали это, по-видимому, у предков диких кошек.

Одна из теории заключается в том, что кошка прижимает к земле задние конечности, чтобы затем при прыжке её тело двигалось вперёд.

Учёный объяснил, почему кошки трясут задними конечностями перед тем, как наброситься на добычу
© Getty

Кроме того, такое поведение может быть разминкой мышц или проявлением волнения. Точного ответа у экспертов ещё нет.