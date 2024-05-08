Учёный объяснил, почему кошки трясут задними конечностями перед тем, как наброситься на добычу

Опубликовано 08 мая 2024, 15:00
1 мин.
Учёный объяснил, почему кошки трясут задними конечностями перед тем, как наброситься на добычуЕсть несколько возможных причин
Кошки часто перед прыжком на добычу начинают трясти попой. Но почему это делают?
Учёные пока не могут точно объяснить подобное странное поведение кошек. Причём то же самое встречается у тигров и львов. Домашние кошки унаследовали это, по-видимому, у предков диких кошек.
Одна из теории заключается в том, что кошка прижимает к земле задние конечности, чтобы затем при прыжке её тело двигалось вперёд.
Кроме того, такое поведение может быть разминкой мышц или проявлением волнения. Точного ответа у экспертов ещё нет.
Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова