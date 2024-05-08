Учёный объяснил, почему кошки трясут задними конечностями перед тем, как наброситься на добычу

Учёные пока не могут точно объяснить подобное странное поведение кошек. Причём то же самое встречается у тигров и львов. Домашние кошки унаследовали это, по-видимому, у предков диких кошек.

Одна из теории заключается в том, что кошка прижимает к земле задние конечности, чтобы затем при прыжке её тело двигалось вперёд.