Учёный объяснил, почему люди предпочитают заниматься сексом наедине

Кратко о работе учёного пишет издание Naked Science. Автор отметил, что данный аспект человеческого сексуального поведения почти никто не изучал. Поэтому учёный решил сам заняться этим.

Он проанализировал данные о 249 культурах из 35 регионов мира. Информация была взята из 4572 этнографических отчётов. Учёный пришёл к выводу, что почти во всех культурах люди предпочитают заниматься сексом не на виду у взрослых сородичей. Исключением являются только представители народа гуахиро, проживающие на территории Колумбии. Также публичный секс практикуется в некоторых культурах во время обрядов. В основном же люди предпочитают уединяться для полового акта.

Учёный предположил, что такое поведение могло появиться для того, чтобы предотвратить ненужное волнение от вида возбуждённой женщины среди других мужчин. Это избавляло того, кто совокупляется, от нападений со стороны других мужчин. То есть тактика позволяла сохранить в группе стабильные партнёрские отношения, очень важные для человеческого общества.