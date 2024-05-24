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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 11:15
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Учёный объяснил, почему так сложно предсказывать погоду

Есть несколько причин
Завтра будет дождливо или солнечно? Сейчас прогнозы погоды стали ещё точнее, чем раньше. Тем не менее не всегда они сбываются. И вот с чем это связано.
Учёный объяснил, почему так сложно предсказывать погоду
© The Dyrt

Качество прогнозов погоды сейчас улучшилось. Однако его всё ещё нельзя назвать непогрешимым.

Николаос Куренцес, профессор информатики Университета Шёвде и эксперт в области прогнозирования, считает, что нужно учитывать ожидания от прогнозов. Краткосрочные прогнозы обычно основываются на крупных имитационных моделях погоды.

Прогнозы также могут точно отображать различные данные о погоде. Это солнечная радиация, ветер и атмосферное давление. Однако если эти данные немного неверно предсказывают температуру, то многие игнорируют весь прогноз.

Учёный объяснил, почему так сложно предсказывать погоду
© Pixabay/CC0 Public Domain

Для многих погода связана с личным опытом. Кроме того, мы больше склонны запоминать неверные прогнозы: например, если плохая погода портит запланированный обед на свежем воздухе.

Ещё один аспект, который нужно учитывать, — сложность имитационных моделей. Погодные системы хаотичны, и наше понимание физики, лежащей в их основе, всё ещё неполное. Небольшие ошибки могут со временем привести к значительным последствиям.

Бывает, что краткосрочные прогнозы надёжны, но со временем небольшая ошибка в начале может привести к тому, что они будут неверными в долгосрочной перспективе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#погода
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#ученые
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#наука
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#исследования