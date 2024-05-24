Учёный объяснил, почему так сложно предсказывать погоду

Учёный объяснил, почему так сложно предсказывать погодуЕсть несколько причин
Качество прогнозов погоды сейчас улучшилось. Однако его всё ещё нельзя назвать непогрешимым.
Николаос Куренцес, профессор информатики Университета Шёвде и эксперт в области прогнозирования, считает, что нужно учитывать ожидания от прогнозов. Краткосрочные прогнозы обычно основываются на крупных имитационных моделях погоды.
Прогнозы также могут точно отображать различные данные о погоде. Это солнечная радиация, ветер и атмосферное давление. Однако если эти данные немного неверно предсказывают температуру, то многие игнорируют весь прогноз.
Для многих погода связана с личным опытом. Кроме того, мы больше склонны запоминать неверные прогнозы: например, если плохая погода портит запланированный обед на свежем воздухе.
Ещё один аспект, который нужно учитывать, — сложность имитационных моделей. Погодные системы хаотичны, и наше понимание физики, лежащей в их основе, всё ещё неполное. Небольшие ошибки могут со временем привести к значительным последствиям.
Бывает, что краткосрочные прогнозы надёжны, но со временем небольшая ошибка в начале может привести к тому, что они будут неверными в долгосрочной перспективе.
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