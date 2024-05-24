Учёный объяснил, почему так сложно предсказывать погоду

Качество прогнозов погоды сейчас улучшилось. Однако его всё ещё нельзя назвать непогрешимым.

Николаос Куренцес, профессор информатики Университета Шёвде и эксперт в области прогнозирования, считает, что нужно учитывать ожидания от прогнозов. Краткосрочные прогнозы обычно основываются на крупных имитационных моделях погоды.

Прогнозы также могут точно отображать различные данные о погоде. Это солнечная радиация, ветер и атмосферное давление. Однако если эти данные немного неверно предсказывают температуру, то многие игнорируют весь прогноз.