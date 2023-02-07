Учёный объяснил природу разрушительных землетрясений в Турции

Этот район Турции находится на пересечении трёх тектонических плит: Анатолийской, Аравийской и Африканской. Аравия движется на север в Европу, в результате чего Анатолийская плита (на которой находится Турция) оттесняется на запад.

Движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах. Именно это вызывает землетрясения. Последнее землетрясение, вероятно, произошло на одном из основных разломов, которые отмечают границы между Анатолийской и Аравийской плитами: либо на Восточно-Анатолийском разломе, либо на трансформе Мёртвого моря.

Отмечается также, что после крупных землетрясений часто происходят менее крупные, известные как афтершоки. Дело в том, что земная кора приспосабливается к изменениям. Афтершоки могут продолжаться от нескольких дней до нескольких лет после первоначального события.