Учёный объяснил пропажу самолётов в Бермудском треугольнике

Об этом пишет «РИА Новости». Речь идёт о происшествии 75 лет назад, когда пять торпедоносцев Военно-морских сил (ВМС) США в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора влетели в зону Бермудского треугольника и исчезли с экранов радаров.

Эта история породила слухи о мистических событиях, творящихся в Бермудском треугольнике. Однако учёный считает, что паранормальные явления тут не при чём. Всё дело — в неправильных действиях экипажа. Саттерли говорит, что после того, как стемнело и изменилась погода, Тейлор начал ориентироваться не по приборам, а по тому, что происходило снаружи. Кроме того, такая история была не первой для лейтенанта. Он не раз до этого терялся во время полёта. Ещё один фактор — большинство членов экипажей были стажёрами. Также учёные рассказал, что военные указали в отчёте о катастрофе «причина неизвестна» потому, что мать Тейлора настаивала на том, чтобы никто не винил её сына.