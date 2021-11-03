Учёный объяснил, становится ли человечество со временем более миролюбивым

Стивен Пинкер, эксперт в области психологии, уверен, что насилия в мире стало меньше. В качестве доказательств он называет снижение показателей насильственной смерти на 100 000 человек, отмену жестоких обычаев, сокращение случаев целенаправленного насилия. Всё это явилось результатом развития современных государств, торговли, а также проявления большего гендерного равенства, космополитизма и благоразумия, несмотря на войны.

Вместе с тем, как замечает Александр Беллами, профессор Университета Квинсленда (Австралия), мы не можем подсчитать точное количество людей, умерших ранее насильственной смертью. К примеру, существует мало данных о супружеском насилии, колониальном и уголовном.

При этом данные о прошлом, которые мы имеем сейчас, необходимо анализировать особым образом. Это связано с тем, что численность населения в каждый период была разной. Например, сейчас благодаря достижениям науки мы стали жить дольше, в целом число случаев насильственной смерти тоже уменьшилось. Но последнее может быть связано не с нашим стремлением к миру, а просто с развитием технологий.

К тому же в 1600 году миллион убитых британцев составлял бы от их общей численности больший процент, чем убийство пяти миллионов британцев от их общего количества сегодня. Всё дело в разнице в численности населения.