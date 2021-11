Учёный объяснил, становится ли человечество со временем более миролюбивым

И есть ли вероятность достичь мира во всём мире

Психолог Стивен Пинкер в книге «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше» (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined) утверждает, что люди со временем стали более миролюбивыми. Профессор Александр Беллами рассуждает на эту тему в материале BBC Science Focus Magazine.