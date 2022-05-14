Учёный оценил роботов из «Звёздных войн»

Речь шла о роботе IG-11 из «Мандалорца». Учёная отметила, что этот робот имеет хороший обзор благодаря вращающейся голове, которая позволяет стрелять по целям в любом направлении. Однако такой робот, скорее всего, будет чрезмерно восприимчив к совместному отказу и будет обременён огромными вычислительными требованиями.

Мёрфи также отмечает, что роботы в фильмах «Звёздные войны» иногда терпят неудачу, как правило, во время напряжённых сцен. Исследовательница задаётся вопросом, почему штурмовики так часто не попадают в цель.

Мёрфи добавила, что в некотором смысле дроиды в «Звёздных войнах», как правило, гораздо более продвинуты, чем роботы в реальном мире, что позволяет им выполнять работу, подобную человеческой. При этом продюсеры фильмов избегают показывать, как роботы занимаются более приземлённой работой, например, добычей полезных ископаемых. В реальном же мире на роботов перекладывают именно такие трудоёмкие задачи.