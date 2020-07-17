Учёный определил максимальное количество хот-догов, которое можно съесть за 10 минут

Ежегодно в Нью-Йорке проводят крупнейший чемпионат по поеданию хот-догов на скорость. Его спонсирует компания Nathan’s Famous, владеющая большой сетью закусочных. В этом году участники чемпионата побили два рекорда: мужчина смог съесть 75 хот-догов за десять минут, а женщина — 48,5 хот-дога.

Учёный из Университета в Хай-Пойнте решил выяснить, сколько булочек с сосиской человек в принципе в состоянии съесть. В теории, конечно.

Исследователь использовал данные по 39 чемпионатам и нелинейное моделирование. В итоге ответ получился таким: человек теоретически в состоянии съесть 83,2 булочки за десять минут.