Учёный попал в тюрьму за исследование о связи рака и загрязнения природы

В работе, которую заказало Министерства здравоохранения, исследователь приходит к неутешительному выводу: из-за плохой экологической обстановки в западной Турции повысилась заболеваемость раком среди жителей этой части страны. В частности, он обнаружил опасную концентрацию пестицидов, тяжёлых металлов и полициклических ароматических углеводородов в образцах пищи и воды. Как только учёный получил результаты, он призвал власти Турции принять срочные меры. Однако они не отреагировали на просьбы. Три года в стране ничего не происходило, и потому учёный решил опубликовать своё исследование в крупной стамбульской газете.

«Он выполнил свой гражданский и научный долг и воспользовался своим правом на свободу слова», — считает адвокат исследователя.