Учёный предсказал катастрофическую нехватку пресной воды в России

В целом по стране достаточно пресной воды, но распределена она неравномерно. Европейской части России достаётся лишь 20%, а вот за Уралом находится 80% запасов. При этом 80% населения и хозяйств находятся как раз в европейской части. Кроме того, Дон мелеет.

Учёный говорит, что европейская часть России столкнётся с катастрофическим дефицитом воды к 2035 году, если не будут внедрены инновации, а реки не защитят от загрязнения. Наибольшая угроза нависла над следующим регионами: Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области.

Также Данилов-Данильян отметил, что усугубить положение может глобальное потепление. Но и сам человек неразумно использует запасы воды.