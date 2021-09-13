Учёный предсказал катастрофическую нехватку пресной воды в России

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Учёный предсказал катастрофическую нехватку пресной воды в РоссииНазваны регионы, которые пострадают больше всего
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Парламентской газете», что в некоторых регионах России может случиться катастрофа с запасами пресной воды уже через 15 лет.
В целом по стране достаточно пресной воды, но распределена она неравномерно. Европейской части России достаётся лишь 20%, а вот за Уралом находится 80% запасов. При этом 80% населения и хозяйств находятся как раз в европейской части. Кроме того, Дон мелеет.
Учёный говорит, что европейская часть России столкнётся с катастрофическим дефицитом воды к 2035 году, если не будут внедрены инновации, а реки не защитят от загрязнения. Наибольшая угроза нависла над следующим регионами: Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области.
Также Данилов-Данильян отметил, что усугубить положение может глобальное потепление. Но и сам человек неразумно использует запасы воды.