Учёный предупредил о мегазасухах, которые могут уничтожить цивилизацию

Такой прогрев океана изменяет многое, в итоге вызывая экстремальные события. Эксперты предупреждают, что серьёзная мегазасуха в Чили принадлежит к тому типа, который может даже уничтожить целые цивилизации. На самом деле, говорят исследователи, это уже происходило в истории человечества.

«Такие (экстремальные) засухи ответственны за крах исторических цивилизаций, таких как майя или династия. Они могут дестабилизировать современные культуры, такие как в Сирии», — рассказал учёный.

Он заявил, что по мере того, как изменение климата прогрессирует, такие события станут происходить чаще.