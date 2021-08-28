Учёный предупредил о мегазасухах, которые могут уничтожить цивилизацию

Наука и технологии
Сегодня в 14:23
Учёный предупредил о мегазасухах, которые могут уничтожить цивилизациюТакое уже бывало в истории
Огромный регион в южной части Тихого океана прогрелся до более высоких температур, чем вода вокруг него, что спровоцировало цепочку событий, которая привела к десятилетней мегазасухе в Чили. Учёный рассказал, что ничем хорошим такие ситуации не кончаются.
Такой прогрев океана изменяет многое, в итоге вызывая экстремальные события. Эксперты предупреждают, что серьёзная мегазасуха в Чили принадлежит к тому типа, который может даже уничтожить целые цивилизации. На самом деле, говорят исследователи, это уже происходило в истории человечества.
«Такие (экстремальные) засухи ответственны за крах исторических цивилизаций, таких как майя или династия. Они могут дестабилизировать современные культуры, такие как в Сирии», — рассказал учёный.
Он заявил, что по мере того, как изменение климата прогрессирует, такие события станут происходить чаще.