Учёный предупредил о всё большем засорении космоса спутниками, особенно Starlink

По словам учёного, основной причиной схода спутников с орбиты является естественное снижение их высоты, которое усиливается атмосферным сопротивлением во время солнечных бурь. В результате спутники разрушаются при возвращении в плотные слои атмосферы.

Продолжительность работы каждого спутника Starlink составляет в среднем около пяти лет, но на них может всерьёз влиять давление света и солнечные ветры. Поскольку спутники так или иначе выходят из строя, это требует постоянного расширения спутниковой группировки. SpaceX планирует увеличить количество спутников Starlink до 30 000, что неизбежно приведёт к увеличению частоты их схода с орбиты.

Рост числа спутников на низкой околоземной орбите, в том числе в рамках других космических проектов, усугубляет проблему мксора на орбите. Увеличение орбитального мусора создаёт дополнительные риски, особенно во время сильных солнечных бурь, и может привести к столкновениям спутников.

Кроме того, более частый сход спутников с орбиты может оказать влияние на атмосферу Земли, включая возможное воздействие на озоновый слой.