Учёный придумал звёздный двигатель для перемещения Солнечной системы

По сути, изобретение — усовершенствованная версия двигателя Шкадова. Последний относится к так называемым звёздным машинам — гипотетическим мегаструктурам, которые используют излучение звезды для производства энергии. Двигатель Шкадова состоит из огромного зеркала — солнечного паруса. Работает он за счёт несимметричного характера давления излучения звезды. Эта разница в давлении создаёт тягу, и звезда начинает ускоряться в направлении паруса. Планеты передвигаются вместе со звездой.

Однако в этом случае разгон получается очень медленным. Новая версия двигателя предлагает решение этой проблемы. Она состоит из огромной космической станции и роя Дайсона, то есть солнечных панелей вокруг звезды. Они концентрируют в одном направлении солнечный ветер и перемещают водород и гелий на станцию. Термоядерный реактор будет создавать две реактивные струи, одна из которых будет двигать все сооружение вперёд, а другая — отталкивать звезду от станции.

Сообщается, что за один миллион лет двигатель мог бы переместить Солнце на расстояние в 50 световых лет.