Учёный привёл доказательства того, что один астероид создали инопланетяне

Naked Science кратко рассказывает о книге. 1I/Оумуамуа — это первый обнаруженный межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему. Его открыли в 2017 году. Как считает Леб, версия о том, что данный астероид создан инопланетянами — самая простая и вероятная. Учёные обращается к бритве Оккама, утверждая, что другие объяснения происхождения 1I/Оумуамуа слишком маловероятны. Это, например, теория о возникновении астероида в межзвёздном облаке водорода.

Леб говорит, что, скорее всего, 1I/Оумуамуа — это что-то вроде исследовательского зонда. Учёный предполагает, что это аппарат с солнечным парусом. Это могло бы объяснить некоторые особенности блеска астероида. Сообщается, что тело либо сильно вытянуто, либо плоское. Кроме того, в траектории движения астероида есть аномалия.

Книга Леба называется «Космический пришелец: первый признак разумной жизни за пределами земли» (Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth).