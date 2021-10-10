Учёный призвал людей активнее использовать ГМО

Наука и технологии
Сегодня в 17:22
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Учёный призвал людей активнее использовать ГМОПопросил не бояться этой технологии
Лауреат Нобелевской премии, профессор Страсбургского университета Жан-Мари Лен заявил, что людям нужно активнее использовать генетические технологии для получения новых организмов. Это позволит обеспечить человечество продуктами питания.
Учёный отметил, что многие боятся генетически модифицированных организмов (ГМО). Однако Жан-Мари Лен настаивает на том, что генетические изменения важны и не опасны. Учёный считает, что человечеству нужны генетически изменённые растения для пропитания.
Жан-Мари Лен добавил, что мы сами, люди, являемся результатом генетической модификации, которая происходит, когда мы развиваемся из клеток наших родителей.
Учёный говорил о технологии переноса генов. Это попытка внедрить в ядро клетки нужный ген, который позволит её преобразовать. Эту технологию, в теории, можно использовать и для лечения заболеваний.