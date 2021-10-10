Учёный призвал людей активнее использовать ГМО

Учёный отметил, что многие боятся генетически модифицированных организмов (ГМО). Однако Жан-Мари Лен настаивает на том, что генетические изменения важны и не опасны. Учёный считает, что человечеству нужны генетически изменённые растения для пропитания.

Жан-Мари Лен добавил, что мы сами, люди, являемся результатом генетической модификации, которая происходит, когда мы развиваемся из клеток наших родителей.

Учёный говорил о технологии переноса генов. Это попытка внедрить в ядро клетки нужный ген, который позволит её преобразовать. Эту технологию, в теории, можно использовать и для лечения заболеваний.