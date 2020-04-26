Учёный прокомментировал теорию о связи 5G с коронавирусом

Мнение руководителя лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН Евгения Хорова приводит ТАСС. Напомним, в последнее время в интернете стали распространяться слухи о том, что технология 5G якобы связана с пандемией коронавирусной инфекции. В нескольких странах даже начали уничтожать сетевое оборудование.

Как отметил Хоров, на сегодняшний день не существует убедительных доказательств того, что «излучение от электронного оборудования беспроводной связи — сотовых сетей, сетей Wi-Fi — причиняет какой-то вред человеку». Идею о связи 5G и пандемии COVID-19 учёный назвал глупостью.

Хоров также рассказал, что регуляторные нормы по поводу максимального излучения от устройств беспроводной связи не меняются. В том числе и с развитием 5G.