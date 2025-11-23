Учёный РАН объяснил, как волки научились добывать рыбу с помощью сетей

Инструментальное поведение у волков — обычное явление, отметил ученый, ссылаясь на исследования грузинского этолога Ясона Бадридзе. В экспериментах волк учился самостоятельно освобождаться, наблюдая за действиями человека, и запоминал способ решения задачи. Для собак такой же навык формируется гораздо медленнее.

Эрнандес-Бланко подчеркнул, что животное не обязано жить рядом с человеком, чтобы овладеть инструментальным поведением.

Напомним, в дикой природе Канады был задокументирован первый случай, когда волки использовали сеть для ловли рыбы. Видео с этим процессом облетело соцсети.