Учёный РАН объяснил, как волки научились добывать рыбу с помощью сетей

Учёный РАН объяснил, как волки научились добывать рыбу с помощью сетейБлагодаря инструментальному поведению
Волки способны использовать установленные человеком рыболовные сети для добычи рыбы благодаря инструментальному поведению — способности применять предметы для достижения цели. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко, комментируя недавнее видео из Соцсетей.
Инструментальное поведение у волков — обычное явление, отметил ученый, ссылаясь на исследования грузинского этолога Ясона Бадридзе. В экспериментах волк учился самостоятельно освобождаться, наблюдая за действиями человека, и запоминал способ решения задачи. Для собак такой же навык формируется гораздо медленнее.
Эрнандес-Бланко подчеркнул, что животное не обязано жить рядом с человеком, чтобы овладеть инструментальным поведением.
Напомним, в дикой природе Канады был задокументирован первый случай, когда волки использовали сеть для ловли рыбы. Видео с этим процессом облетело соцсети.