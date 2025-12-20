Учёный РАН оценил смену магнитных полюсов Земли

Сам процесс «переворота» полюсов займёт несколько тысяч лет. Однако полное восстановление силы магнитного поля после этого может растянуться на 25−40 тысяч лет. В этот период защита планеты от космической радиации будет ослаблена.

По словам учёного, для жизни на поверхности Земли инверсия не опасна. История показывает, что человечество и природа уже переживали подобные события. Например, около 41 тысячи лет назад сила магнитного поля упала до 10% от нынешнего уровня, но предки людей и биосфера это перенесли.