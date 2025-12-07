Учёный РАН: земные сутки будут длиться больше месяца, но очень нескоро

Причина этого — постепенное удаление Луны от Земли. Спутник ежегодно отдаляется примерно на 4 см, и через миллиарды лет расстояние между ними увеличится с нынешних 384 тысяч км до 480–530 тысяч км. Это повлияет на скорость вращения Земли.

Луна замедляет вращение нашей планеты из-за приливных взаимодействий, пояснил научный сотрудник. В итоге Земля и Луна начнут вращаться синхронно, повёрнутыми друг к другу одной стороной. Жителям одного полушария Земли даже придётся ехать в другое, чтобы увидеть Луну.

Однако такой сценарий возможен только при условии, что в течение следующих миллиардов лет с Землёй и Луной не произойдёт крупных катастроф — например, столкновения с астероидом, способного изменить их орбиты.