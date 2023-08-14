Учёный раскрыл «фундаментальную задачу» российской миссии Луна-25

По его словам, если автоматическая станция успешно достигнет Южного полюса Луны, это станет первым подобным достижением.

Основная цель миссии — исследование системы Земля-Луна. Эйсмонт подчеркнул, что на Земле вода встречается повсеместно, в то время как на Луне её практически нет. Это вызывает вопросы о происхождении и развитии обеих небесных тел.

Также учёный напомнил о технологическом прогрессе, который произошёл с момента последней миссии к спутнику нашей планеты. Современные цифровые технологии открывают новые возможности для исследований, однако вносят и новые риски.

Это подтверждается опытом Японии, Израиля и Индии, чьи миссии к Луне закончились неудачно.

Напомним, что миссия «Луна-25» стартовала 11 августа с космодрома Восточный, а приземление на Луну ожидается 21 августа.