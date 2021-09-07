Учёный раскрыл устройство лабораторий для опытов над опасными вирусами и бактериями

Нетесов много лет проработал в центре «Вектор», в котором разработали вакцину «ЭпиВакКорона». По его словам, лаборатории BSL-4 представляют собой «здание в здании». В таком внутреннем здании есть свои окна, однако они, чаще всего, бронебойные и двойные-тройные. Внутри этого второго здания и находится грязная зона, где работают с опасными бактериями и вирусами. Чистой зоной считается наружная часть.

По словам Нетесова, сейчас по похожему принципу делают даже обычные хирургические операционные. Там работает система вентиляции, которая фильтрует воздух через бактериальные фильтры. Выходные отверстия для воздуха находятся в полу. Благодаря этому можно более чем на 40% уменьшить число инфекционных осложнений после хирургии.

Также учёный рассказал, что в английском Портон-Дауне хранятся образцы патогенов, которые были собраны ещё в XIX веке.