Учёный рассчитал вероятность инопланетного вторжения

В статье исследователь упоминает SETI — это проект по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. Автор уточнил, что в этой делается попытка дать оценку распространённости враждебных внеземных цивилизаций путём экстраполяции вероятности того, что мы, как человеческая цивилизация, нападём или вторгнемся в обитаемую экзопланету.

В ходе анализа исследователь изучил историю войн человечества с 1915 по 2022 год, а затем определил вероятность вторжения каждой страны на основе её доли в мировых военных расходах. Оказалось, что в обоих случаях лидировали США.

По модели учёного вышло, что текущая вероятность вторжения людей на другую обитаемую планету равна 0,028%. Но сейчас человеческая цивилизация не является межзвёздной. А вот через 259 лет, когда мы можем стать такой цивилизацией, вероятность составит 0,0014%.