Учёный рассказал, что пандемия может сделать людей сильнее

По словам директора Института психологии РАН Дмитрия Ушакова, опыт показывает, что выжившие в эпидемиях люди нередко жили дольше. Кроме того, наиболее пострадавшие регионы демонстрировали более высокие темпы восстановления.

«Если мы посмотрим на исследования, то они показывают, что часто после пандемии люди становятся сильнее», — рассказал Ушаков.

Он также упомянул научные работы, согласно которым после эпидемии «испанки» в штатах США, где умерло больше людей, наблюдался более интенсивный рост.

Отметим, что на данный момент в мире насчитывается более 3 млн заражённых коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.