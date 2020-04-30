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Учёный рассказал, что пандемия может сделать людей сильнее
Ссылается на вспышки болезней в прошлом
Учёный рассказал, что пандемия может сделать людей сильнее. Такие выводы он сделал, изучив исторические данные о последствиях эпидемий чумы и «испанки».
По словам директора Института психологии РАН Дмитрия Ушакова, опыт показывает, что выжившие в эпидемиях люди нередко жили дольше. Кроме того, наиболее пострадавшие регионы демонстрировали более высокие темпы восстановления.
«Если мы посмотрим на исследования, то они показывают, что часто после пандемии люди становятся сильнее», — рассказал Ушаков.
Он также упомянул научные работы, согласно которым после эпидемии «испанки» в штатах США, где умерло больше людей, наблюдался более интенсивный рост.
Отметим, что на данный момент в мире насчитывается более 3 млн заражённых коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.