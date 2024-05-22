Учёный рассказал, действительно ли электроны живут вечно

Опубликовано 22 мая 2024, 15:45
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Учёный рассказал, действительно ли электроны живут вечноВот что об этих частицах известно физикам
«Стандартная модель» современной физики элементарных частиц включает в себя закон сохранения электрического заряда как энергии и массы. И если электроны подчиняются этому закону, то они и правда могут существовать вечно.
В теории электрон может распасться на фотон и нейтрино. Однако если он подчиняется закону сохранения энергии, то они правда способен жить вечно. Кроме того, учёные пока не нашли доказательств спонтанного распада электрона.
По оценкам специалистов, минимальное время жизни составляет примерно 66 000 йотталет. Это примерно в 5 квинтиллионов раз больше возраста Вселенной.