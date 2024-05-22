Учёный рассказал, действительно ли электроны живут вечно

Вот что об этих частицах известно физикам

«Стандартная модель» современной физики элементарных частиц включает в себя закон сохранения электрического заряда как энергии и массы. И если электроны подчиняются этому закону, то они и правда могут существовать вечно.