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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 15:45
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Учёный рассказал, действительно ли электроны живут вечно

Вот что об этих частицах известно физикам
«Стандартная модель» современной физики элементарных частиц включает в себя закон сохранения электрического заряда как энергии и массы. И если электроны подчиняются этому закону, то они и правда могут существовать вечно.
Учёный рассказал, действительно ли электроны живут вечно
© WIRED

В теории электрон может распасться на фотон и нейтрино. Однако если он подчиняется закону сохранения энергии, то они правда способен жить вечно. Кроме того, учёные пока не нашли доказательств спонтанного распада электрона.

Учёный рассказал, действительно ли электроны живут вечно
© Getty/Science Photo Library RF

По оценкам специалистов, минимальное время жизни составляет примерно 66 000 йотталет. Это примерно в 5 квинтиллионов раз больше возраста Вселенной.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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