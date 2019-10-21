Учёный рассказал, как можно засечь инопланетян в космосе

По мнению учёного, человечество не видит следов инопланетных цивилизаций потому, что те используют вместо космических кораблей наноструктурные зонды. Однако, не всё потеряно: данные объекты вполне могут стать заметными.

Наноструктурные зонды, как можно понять из названия, очень маленькие аппараты. По идее автора концепции, они способны самостоятельно исследовать космос. Для самовоспроизведения данные зонды могут использовать атомы водорода в межзвёздной пыли.

По предположениям учёного, рой аппаратов, поглощающих протоны водорода, должен испускать вспышки света. В инфракрасной части спектра скопление зондов может выглядеть как комета. Так, если когда-нибудь будет обнаружен подобный объект, возможное объяснение ему уже есть.