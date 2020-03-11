Учёный рассказал, как обмануть детектор лжи

Его советы публикует издание «Интерфакс». Медведев объяснил, что проще всего обмануть детектор лжи удаётся молодым людям. Чтобы это сделать, им достаточно представить во время проверки эротические сцены. По словам эксперта, эмоции затмевают любые реакции на вопросы.

Люди постарше могут использовать другой трюк. Учёный утверждает, что достаточно подложить в обувь кнопку и регулярно нажимать на неё. Боль вызовет у человека больше эмоций, чем вопросы.

Другой специалист, заведующий лабораторией нейробиологии программирования действий института Юрий Кропотов отметил, что не следует воспринимать всерьёз телешоу, в которых применяется полиграф. Современные нейрофизиологи отлично понимают, как работают детекторы лжи, и знают, как их обмануть.