Учёный рассказал, как сон связан с генетикой

По поводу связи генетики и сна специалист говорит, что во время сна у нас начинают работать специальные гены, которые неактивны во время бодрствования. Поэтому часть расстройств сна может быть связана с факторами окружающей среды, а часть - с генетическими нарушениями.

Далее Александр Калинкин перечислил несколько заболеваний, вызванных неправильной работой генов. Например, одно из двигательных расстройств во время сна - синдром беспокойных ног - характеризуется тем, что при его наличии выделяются специальные гены.

Ещё один пример - жёстко недетерминированный ритм биологических часов, не 24-часовой, у человека. Другими словами, это такое состояние, когда он засыпает и просыпается всегда в разное время. Например, у одного пациента в течение месяца полностью изменялось время засыпания и пробуждения. Решить проблему помогло только использование ламп.