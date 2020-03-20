Учёный рассказал, как стресс и одиночество делают человека уязвимее к коронавирусу

Учёный сообщил, что проведённые им исследования показали: стресс, одиночество и недостаток сна могут серьёзно подорвать иммунную систему и сделать людей более восприимчивыми к вирусам. В частности. указанные факторы способствуют продукции провоспалительных цитокинов. Если этот процесс происходит интенсивно, он может вызвать симптомы инфекции верхних дыхательных путей.

Всё это специалисты узнали благодаря изучению обыкновенной простуды, но учёный уверен, что данные эффекты справедливы и для коронавируса нового типа.

Исследователь уточнил, что говоря о стрессе, он имел в виду хронический стресс, а не одиночный. Такой, например, как неприятная работа.