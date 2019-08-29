Учёный рассказал, как в античности умудрялись строить огромные здания

О методе рассказал Алессандро Пьераттини (Alessandro Pierattini) из Университета Нотр-Дам. Выводы о нём учёный сделал, исследуя найденные на камнях отметины. Судя по всему, древнегреческие строители, начиная с середины VII века, использовали систему тросов, рычагов и деревянных катков.

Сначала каменные плиты обвязывали тросами, затем при помощи рычага поднимали и укладывали на стену, а уже потом перекатывали их на нужное место, используя специальные брёвна. Так получалась ровная каменная кладка.