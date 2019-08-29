Учёный рассказал, как в античности умудрялись строить огромные здания

О методе рассказал Алессандро Пьераттини (Alessandro Pierattini) из Университета Нотр-Дам. Выводы о нём учёный сделал, исследуя найденные на камнях отметины. Судя по всему, древнегреческие строители, начиная с середины VII века, использовали систему тросов, рычагов и деревянных катков.
Сначала каменные плиты обвязывали тросами, затем при помощи рычага поднимали и укладывали на стену, а уже потом перекатывали их на нужное место, используя специальные брёвна. Так получалась ровная каменная кладка.
Алессандро Пьераттини
Учёный подсчитал, что такая система позволяла поднимать грузы до 400 килограммов. Он также предположил, что её могли изобрести в Коринфе.