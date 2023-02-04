Учёный рассказал о глобальном минусе кофе

Кофеин попадает в водные пути через систему сточных вод и влияет на качество воды и морскую жизнь. Поэтому учёные ищут способы бороться с этим видом загрязнения.

Так, выяснилось, что некоторые бактерии могут расти на кофеине и расщеплять его. Работа всё ещё находится на начальной стадии, и до практического применения ещё много лет. Между тем, учёные говорят, что уже есть много способов уменьшить загрязнение окружающей среды.