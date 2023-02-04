Учёный рассказал о глобальном минусе кофе

16:12, 04 февраля 2023
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Учёный рассказал о глобальном минусе кофеНе хотелось бы разочаровывать кофеманов, но придётся
Автор Phys.org рассказал, что при всех плюсах у кофе есть один большой минус — он загрязняет окружающую среду.
Фото: Unsplash
Кофеин попадает в водные пути через систему сточных вод и влияет на качество воды и морскую жизнь. Поэтому учёные ищут способы бороться с этим видом загрязнения.
Так, выяснилось, что некоторые бактерии могут расти на кофеине и расщеплять его. Работа всё ещё находится на начальной стадии, и до практического применения ещё много лет. Между тем, учёные говорят, что уже есть много способов уменьшить загрязнение окружающей среды.
- Ограничить потребление напитков с кофеином.
- Обеспечить повторное использование и переработку.
- Не выливать использованную гущу или остатки напитка в раковину.
- Перестать брать кофе в одноразовых стаканчиках.
- Поддерживать государственное финансирование модернизации канализационных сооружений.