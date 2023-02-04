Наука и технологии
16:12, 04 февраля 2023
1 мин.

Учёный рассказал о глобальном минусе кофе

Не хотелось бы разочаровывать кофеманов, но придётся

Автор Phys.org рассказал, что при всех плюсах у кофе есть один большой минус — он загрязняет окружающую среду.

Учёный рассказал о глобальном минусе кофе

Фото: Unsplash

Кофеин попадает в водные пути через систему сточных вод и влияет на качество воды и морскую жизнь. Поэтому учёные ищут способы бороться с этим видом загрязнения.

Так, выяснилось, что некоторые бактерии могут расти на кофеине и расщеплять его. Работа всё ещё находится на начальной стадии, и до практического применения ещё много лет. Между тем, учёные говорят, что уже есть много способов уменьшить загрязнение окружающей среды.

  1. Ограничить потребление напитков с кофеином.
  2. Обеспечить повторное использование и переработку.
  3. Не выливать использованную гущу или остатки напитка в раковину.
  4. Перестать брать кофе в одноразовых стаканчиках.
  5. Поддерживать государственное финансирование модернизации канализационных сооружений.
Новости партнеров
Новости партнеров